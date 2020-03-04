В Кабмине остались вакантными четыре должности

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Остались вакантными должности министра культуры, образования, энергетики и вице-премьер-министра по вопросам экономики

В Кабинете министров, который может возглавить Денис Шмыгаль, остались вакантными четыре должности. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Отметим, что сейчас вакантными остаются должности министра культуры, министра образования, министра энергетики и вице-премьер-министра по вопросам экономики.

"Новосад никто не предлагал. Таран не отказался. Отказались три кандидата: Коростелев, Жуковский и Тимофей Милованов", - отметил собеседник агентства.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 4 марта еще несколько кандидатов в новый Кабинет министров подали декларации. В частности, опубликованы декларации Сергея Бессараба (Министерство по делам ветеранов), Алексея Чернышева (Министерство развития общин и территорий), Олега Немчинова (министр Кабинета министров), Ильи Емца (Министерство здравоохранения) и Игоря Уманского (Министерство финансов).

Напомним, в среду, 4 марта, перед внеочередным заседанием Верховной рады состоится заседание фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина, заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура анонсировал, что на заседании фракции "Слуги народа" рассмотрят вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.