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При взрыве в Киеве умер подрывник авто сотрудника спецслужб

Новости » Происшествия    04.04.2019 - 16:09
При взрыве в Киеве умер подрывник авто сотрудника спецслужб
Фото: место взрыва в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Мужчина пытался минировать автомобиль сотрудника спецслужбы Украины

В Киеве 4 апреля в больнице скончался мужчина, который пострадал при попытке минирования автомобиля сотрудника спецслужб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера ГПУ Андрея Лысенко в Facebook.

Лысенко сообщил, что около 03 часов 17 минут в Киеве мужчина совершил покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования его автомобиля.

Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства он  получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование осуществляет ГУ НП в городе Киеве, процессуальное руководство поручено военным прокурорам Главной военной прокуратуры ГПУ.

Напомним, РБК-Украина опубликовало видеозапись взрыва автомобиля в Киеве на улице Академика Вильямса.

По данным СМИ, автомобиль принадлежал офицеру украинской разведки, участнику Операции объединенных сил. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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