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К подрыву авто сотрудника спецслужб в Киеве причастен правоохранитель

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 13:48
К подрыву авто сотрудника спецслужб в Киеве причастен правоохранитель
Фото: взорванный автомобиль (facebook.com/UA.KyivPolice)

Сотрудник налоговой полиции передавал данные о передвижении жертвы

К подрыву автомобиля сотрудника спецлужб в Киеве в начале апреля может быть причастен сотрудник налоговой полиции. Об этом говорится в материалах Печерского райсуда Киева.

Сообщается, что следствие установило причастных к подрыву автомобиля Chevrolet Evanda на улице Академика Вильямса. В частности, информацию о перемещении машины потерпевшего передавал сотрудник налоговой полиции, который предоставил пароль и доступ к компьютеру с ключом к базе данных "Безопасный город".

Также сообщается, что одному из фигурантов дела уже сообщили о подозрении в покушении на теракт и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы.

Напомним, в ночь на 4 апреля произошел взрыв на улице Академика Вильямса на парковке перед супермаркетом "Ашан". По данным СМИ, автомобиль принадлежал офицеру украинской разведки, участнику операции Объединенных сил.

Позже стало известно, что в больнице скончался мужчина, который пострадал при попытке минирования автомобиля сотрудника спецслужб.

 

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