Подрывали авто украинских солдат. СБУ обнаружила в Луганской области схрон оружия боевиков
Служба безопасности Украины ликвидировала в Луганской области схрон оружия боевиков. Диверсанты подрывали автомобили украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
"В ходе оперативных действий в Луганской области установлено местонахождение скрытого арсенала с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - отметили в СБУ.
Правоохранители уточнили, что схрон оружия находился в полуразрушенном здании в нескольких километрах от границы. В арсенале боевиков было более 70 гранат РГД-5.
"По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ", - добавили в спецслужбе.
Установлено, что в 2015 году преступники подорвали радиолокационную станцию и две машины сотрудников СБУ и ГСЧС. Вражескую группировку было ликвидировано в 2018 году. Главаря данной диверсионной банды приговорили к 8 годам лишения свободы.
Как сообщало РБК-Украина ранее, сотрудники СБУ сорвали операцию российских спецслужб, которые панировали провокации в Украине.
Также добавил, что во время недавних учений СБУ выявила крупный схрон оружия на Донбассе.