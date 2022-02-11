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Подрывали авто украинских солдат. СБУ обнаружила в Луганской области схрон оружия боевиков

Новина українською →
Луганская область, Пятница 11 февраля 2022 12:52
Подрывали авто украинских солдат. СБУ обнаружила в Луганской области схрон оружия боевиков Фото: СБУ обнаружила схрон оружия боевиков (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины ликвидировала в Луганской области схрон оружия боевиков. Диверсанты подрывали автомобили украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"В ходе оперативных действий в Луганской области установлено местонахождение скрытого арсенала с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - отметили в СБУ.

Правоохранители уточнили, что схрон оружия находился в полуразрушенном здании в нескольких километрах от границы. В арсенале боевиков было более 70 гранат РГД-5.

"По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ", - добавили в спецслужбе.

Установлено, что в 2015 году преступники подорвали радиолокационную станцию и две машины сотрудников СБУ и ГСЧС. Вражескую группировку было ликвидировано в 2018 году. Главаря данной диверсионной банды приговорили к 8 годам лишения свободы.

Как сообщало РБК-Украина ранее, сотрудники СБУ сорвали операцию российских спецслужб, которые панировали провокации в Украине.

Также добавил, что во время недавних учений СБУ выявила крупный схрон оружия на Донбассе.

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Служба безопасности Украины
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