Кулеба о скоплении войск России на границе: ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несмотря на скопление российских войск на границе ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной. Глава МИД добавил, что это указывает на эффективность украинской дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

В ходе встречи с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Польши Збигневым Рау Кулеба подчеркнул, что несмотря на значительное скопление российских войск возле государственной границы Украины, общая ситуация на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях в настоящее время остается относительно стабильной.

"Это свидетельствует о том, что активная дипломатия Украины и ее партнеров дает результат: снижает напряжение и держит ситуацию под контролем", - добавил Кулеба.