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Кулеба о скоплении войск России на границе: ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 17:20
Кулеба о скоплении войск России на границе: ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несмотря на скопление российских войск на границе ситуация в ОРДЛО пока остается стабильной. Глава МИД добавил, что это указывает на эффективность украинской дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ходе встречи с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Польши Збигневым Рау Кулеба подчеркнул, что несмотря на значительное скопление российских войск возле государственной границы Украины, общая ситуация на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях в настоящее время остается относительно стабильной.

"Это свидетельствует о том, что активная дипломатия Украины и ее партнеров дает результат: снижает напряжение и держит ситуацию под контролем", - добавил Кулеба.

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа Украины от прямых переговоров с ОРДЛО.

Отметим, ранее Кулеба в очередной раз исключил прямые переговоры с ОРДЛО, добавив, что Украина будет обсуждать Донбасс только с российскими представителями.

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Дмитрий Кулеба ОБСЕ Министерство здравоохранения Украины
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