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Підривали авто українських солдатів. СБУ виявила в Луганській області схрон зброї бойовиків

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Луганська область, П'ятниця 11 лютого 2022 12:52
Підривали авто українських солдатів. СБУ виявила в Луганській області схрон зброї бойовиків Фото: СБУ виявила схрон зброї бойовиків (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України ліквідувала в Луганській області схрон зброї бойовиків. Диверсанти підривали автомобілі українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"В ході оперативних дій в Луганській області встановлено місцезнаходження прихованого арсеналу з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці уточнили, що схрон зброї знаходився в напівзруйнованій будівлі за декілька кілометрів від кордону. В арсеналі бойовиків було понад 70 гранат РГД-5.

"За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ", - додали в спецслужбі.

Встановлено, що у 2015 році злочинці підірвали радіолокаційну станцію і дві машини співробітників СБУ і ДСНС. Вороже угруповання було ліквідоване у 2018 році. Ватажка даної диверсійної банди засудили до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, співробітники СБУ зірвали операцію російських спецслужб, які панували провокації в Україні.

Також додав, що під час недавніх навчань СБУ виявила великий схрон зброї на Донбасі.

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Служба безпеки України
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