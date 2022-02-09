На Донбассе во время учений нашли крупный схрон оружия

Служба безопасности Украины во время боевых учений на Донбассе выявила незаконный схрон оружия и боеприпасов. Тайник был оборудован в подвале заброшенного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ .

Изъятое передали специалистам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для утилизации.

"Сотрудники СБУ обнаружили настоящий тайник с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе. По предварительным данным, тайник обустроили участники российско-гибридных войск для диверсий на территории региона и активного сопротивления силам АТО\ООС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что на Красногоровки Покровского района украинские правоохранители нашли тайник с оружием, которые принадлежал мужчине, служащему в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Также отметим, что за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ООС.