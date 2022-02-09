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На Донбассе во время учений нашли крупный схрон оружия

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Донбасс, Среда 09 февраля 2022 11:11
На Донбассе во время учений нашли крупный схрон оружия Фото: СБУ выявила схрон оружия на Донбассе (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины во время боевых учений на Донбассе выявила незаконный схрон оружия и боеприпасов. Тайник был оборудован в подвале заброшенного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники СБУ обнаружили настоящий тайник с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе. По предварительным данным, тайник обустроили участники российско-гибридных войск для диверсий на территории региона и активного сопротивления силам АТО\ООС", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ изъяли склад оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств:

  • 766 патронов калибра 7,62 мм;
  • 3 заряда для РПГ-7;
  • 2 гранаты ВОГ-25;
  • 3 гранаты РГД;
  • 3 запала УЗРГМ;
  • 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 мм.

Изъятое передали специалистам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для утилизации.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что на Красногоровки Покровского района украинские правоохранители нашли тайник с оружием, которые принадлежал мужчине, служащему в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Также отметим, что за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ООС.

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