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"Подрывает доверие": ОБСЕ осудила блокирование боевиками работы миссии

Автор: Артур Родивилов

Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер осудила блокирование миссии боевиками "ДНР". Специальная мониторинговая миссия на Донбассе в последние дни "столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя ОБСЕ.

Риддер назвала такую ситуацию тревожной. Она напомнила, что специальная мониторинговая миссия - это не только самая крупная и заметная операция ОБСЕ, но и одна из самых важных операций.

Обязанная с 2014 года вести наблюдение и беспристрастно сообщать о ситуации в Украине, она стала бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и облегчения диалога между воюющими сторонами.

"После решения России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября СММ стала последним оставшимся инструментом ОБСЕ для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими", - заявили в ПА ОБСЕ.

Как подчеркнула Риддер, ограничения в отношении сотрудников СММ еще "больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие".

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке.

После чего, Украинская делегация в ТКГ отреагировала на это, отметив, что рассматривают действия оккупантов, которые блокируют работу членов миссии ОБСЕ на Донбассе, как системный подрыв полномочия миссии.

В МИД Украины расценивают эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт.

Впоследствии стало известно, что оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке.

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