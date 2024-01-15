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Подробиці удару по пункту "швидкої" під Херсоном: поранено чотирьох рятувальників

Херсон, Понеділок 15 січня 2024 12:36
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Подробиці удару по пункту "швидкої" під Херсоном: поранено чотирьох рятувальників Фото: через обстріл Станіслава Херсонської області 15 січня поранено чотирьох рятувальників (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Станіслава Херсонської області пораненння отримали четверо рятувальників. Також постраждала місцева мешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та "швидку", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, окупанти атакували Станіслав дронами.

"Цілеспрямовано били по рятувальникам та пункту екстреної медичної допомоги", - зазначили у відомстві.

Поранено жінку

Крім того, опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці.

Удар по пункту "швидкої" під Херсоном

Російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області. Спочатку повідомлялось, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють бригади рятувальників під час гасіння пожеж чи будівлі загонів ДСНС в Україні. Наприклад, 15 листопада 2023 року під обстріл потрапила й рятувальна бригада у Запорізькому районі, через що двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранено. Вони приїхали гасити пожежу після атаки РФ та потрапили під повторний обстріл. В цей ж день під обстрвл потрапили рятувальники і під Херсоном. Вони приїхали гасити пожежу будинку після атаки російських військ у передмісті.

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