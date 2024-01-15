ua en ru
Пн, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по пункту "швидкої" під Херсоном: що відомо

Херсон, Понеділок 15 січня 2024 08:58
UA EN RU
Росіяни вдарили по пункту "швидкої" під Херсоном: що відомо Фото: росіяни вдарили по пункту "швидкої" у Станіславі 15 січня (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області. На щастя обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Окупанти обстріляли пункт "швидкої" у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу пункту "швидкої" у Станіславі 15 січня (t.me/khersonskaODA)

На щастя, за даними ОВА, люди не постраждали.

Обстріли бригад швидкої допомоги у Херсонській області

Російські війська із постійною періодичністю обстрілюють бригади швидкої допомоги в Україні.

Часто подібні випадки трапляються в Херсонській області. Декілька таких випадків сталися лише за минулий рік. Наприклад, російські окупанти обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" у Миколаївці Бериславського району 18 вересня. Зокрема, навіть у самому Бериславі це не перший випадок.

7 квітня російські військові обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі, внаслідок чого постраждали два фельдшери. А 22 листопада російські війська скинули вибухівку на автомобіль швидкої допомоги у Бериславі з дрону. На щастя, медики не постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем, ще один підбили
ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем, ще один підбили
DAILY
Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб