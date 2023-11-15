Приїхали гасити пожежу. Під Запоріжжям рятувальники потрапили під повторний удар РФ, є жертви

Рятувальники потрапили під обстріл під час російської атаки у Запорізькому районі 15 листопада. Двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранені.

"Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34", - розповів Клименко.

Крім того, за даними голови МВС, ще троє рятувальників отримали травми.

"Також постраждали четверо цивільних", - додав Клименко.

Обставини обстрілу

Як зазначив очільник МВС, росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру, через що сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару.

В ДСНС показали фото загиблих рятувальників.

"Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля. Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Віталію назавжди залишиться 31, Сергію - 34", - розповіли у рятувальній службі.

Обстріл Запорізького району

Російські війська атакували ракетами Запорізький район у середу, 15 листопада. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко спочатку повідомляв, що одна людина загинула, семеро отримали поранення. При цьому він не уточнював, що серед поранених та загиблих є рятувальники. Як бачимо, з даних глави МВС Ігоря Клименка, кількість жертв через обстріл зросла до 2 людей, обидва працівники ДСНС України.