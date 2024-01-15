Подробности удара по пункту "скорой" под Херсоном: ранены четверо спасателей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"В результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль. Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и "скорая", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, оккупанты атаковали Станислав дронами.

"Целенаправленно били по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

Ранена женщина

Кроме того, в полночь российские военные били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине.

Удар по пункту "скорой" под Херсоном

Российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области. Первоначально сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Напомним, российские войска постоянно обстреливают бригады спасателей во время тушения пожаров или здания отрядов ГСЧС в Украине. Например, 15 ноября 2023 года под обстрел попала и спасательная бригада в Запорожском районе, из-за чего два бойца ГСЧС погибли, еще трое ранены. Они приехали гасить пожар после атаки РФ и попали под повторный обстрел. В этот же день под обстрел попали спасатели и под Херсоном. Они приехали тушить пожар дома после атаки российских войск в пригороде.