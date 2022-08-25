Подразделения ПВО на востоке Украины сбили два вертолета и беспилотник оккупантов (видео)
Фото: Подразделения ПВО на востоке Украины сбили два вертолета и БПЛА оккупантов (Getty Images)
Украинские военные 24 августа на востоке "приземлили" три воздушные цели. ВСУ сбили два вертолета и беспилотник российских оккупантов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.
"Подразделения и части ПВО на востоке Украины продолжают отмечать День Независимости!"- отметили наши воины.
В течение дня украинские зенитно-ракетные войска уничтожили БПЛА Орлан-10, вертолет Ка-52 и вертолет Ми-8 врага.
Напомним, 24 августа украинские военные уничтожили беспилотник российских оккупантов над Винницкой областью.
Также мы писали, что ВСУ "приземлили" БПЛА захватчиков "Орлан-10" в Черниговской области.
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