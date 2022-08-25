Подразделения ПВО на востоке Украины сбили два вертолета и беспилотник оккупантов (видео)

Фото: Подразделения ПВО на востоке Украины сбили два вертолета и БПЛА оккупантов (Getty Images)

Украинские военные 24 августа на востоке "приземлили" три воздушные цели. ВСУ сбили два вертолета и беспилотник российских оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.