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Підрозділи ППО на сході України збили два вертольоти та безпілотник окупантів (відео)

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Четвер 25 серпня 2022 02:16
Підрозділи ППО на сході України збили два вертольоти та безпілотник окупантів (відео) Фото: Підрозділи ППО на сході України збили два вертольоти та БПЛА окупантів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові 24 серпня на сході "приземлили" три повітряні цілі. ЗСУ збили два вертольоти та безпілотник російських окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

"Підрозділи та частини ППО на сході України продовжують відзначати День Незалежності!" - зазначили наші воїни.

Протягом дня українські зенітно-ракетні війська знищили БПЛА Орлан-10, вертоліт Ка-52 та вертоліт Мі-8 ворога.

Нагадаємо, 24 серпня українські військові знищили безпілотник російських окупантів над Вінницькою областю.

Також ми писали, що ЗСУ "приземлили" БПЛА загарбників "Орлан-10" у Чернігівській області.

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