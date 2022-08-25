Підрозділи ППО на сході України збили два вертольоти та безпілотник окупантів (відео)

Фото: Підрозділи ППО на сході України збили два вертольоти та БПЛА окупантів (Getty Images)

Українські військові 24 серпня на сході "приземлили" три повітряні цілі. ЗСУ збили два вертольоти та безпілотник російських окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.