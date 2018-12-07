Все подразделения МВД Украины перешли на усиленный режим работы

Фото: ГСЧС (dsns.gov.ua)

В Украине созданы оперативные штабы для координации работы МВД с ВСУ, СБУ и другими оборонными структурами

Все подразделения системы Министерство внутренних дел (МВД) Украины, в частности, Госслужба по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, создан оперативный штаб для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации. Штаб возглавил заместитель главы МВД Вадим Троян. Также для координации действий подразделений созданы оперативные штабы в территориальных органах системы министерства.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и будут осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны украины, Управления государственной охраны и госспецслужбой связи", - отметили в пресс-центре

Напомним, Министерство внутренних дел Украины Центральная избирательная комиссия Украины заключили Меморандум о сотрудничестве во время выборов.