Аваков назвав столицю кримінального світу України

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Аваков зазначив, що за останні місяці Одеса перетворилася у столицю кримінального світу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що Одеса за останні місяці перетворилася на столицю кримінального світу України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За слвоами Авакова, в Одесі пройде ряд перевірок. Зокрема, перевірятиметься економічний сектор із залученням спеціалістів з інших областей. Крім того, на вулицях міста будуть додатково задіяні патрулі Нацгвардії.

"Чому Одеса перетворилася за останні місяці на столицю кримінального світу? Чому вийшло так, що професійні рейдери-активісти стали атрибутом ділового та політичного життя Одеси? Це головне питання, яке випливає з того, що ми бачимо на вулицях. І чому це так - питання до місцевої ділової та управлінської еліти. Монополія на силу належить лише державі, жоден хлопець з битою не може визначати міру правосуддя. Ми маємо до цього рухатися", - сказав Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко ініціює зупинку всіх будівництв в Одесі на місяць для перевірки всіх дозвільних документів. За його словами, правоохоронці протягом тижня повинні розробити алгоритм перевірок. За словами Луценка, в багатьох випадках насилля на вулицях відбуваються через протистояння різних забудовників.