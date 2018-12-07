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Усі підрозділи МВС України перейшли на посилений режим роботи

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 10:02
Усі підрозділи МВС України перейшли на посилений режим роботи
Фото: ДСНС (dsns.gov.ua)

В Україні створено оперативні штаби для координації роботи МВС із ЗСУ, СБУ та іншими оборонними структурами

Усі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, зокрема Держслужба з надзвичайних ситуацій, переведені на посилений режим роботи. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, створено оперативний штаб для координації роботи усіх органів системи МВС та моніторингу ситуації. Штаб очолив заступник глави МВС Вадим Троян. Також для координації дій підрозділів створено оперативні штаби у територіальних органах системи міністерства.

 

"Оперативні штаби працюватимуть у цілодобовому режимі та здійснюватимуть обмін інформацією та координацію з Генеральним штабом Збройних сил України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Управління державної охорони та Держспецзв’язком", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України Центральна виборча комісія України уклали Меморандум про співпрацю під час виборів. 

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