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Подразделения ГПСУ вышли на госграницу в Черниговской области

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 16:11
Подразделения ГПСУ вышли на госграницу в Черниговской области Госпогранслужба вышла на госграницу в Черниговской области facebook.com/kommander.nord)
Автор: Татьяна Самарук

Подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Сообщается, что подразделения ГНС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

В частности, сейчас они обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горское и Неданчичи.

Подразделения ГПСУ вышли на госграницу в Черниговской областиПодразделения ГПСУ вышли на госграницу в Черниговской областиПодразделения ГПСУ вышли на госграницу в Черниговской области

Госпогранслужба вышла на госграницу в Черниговской области (facebook.com/kommander.nord)

Ранее мы сообщали, что украинская армия взяла под контроль границу с Россией в Сумской области.

Также мы писали, что ВСУ повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен".

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