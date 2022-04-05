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Підрозділи ДПСУ вийшли на держкордон у Чернігівській області

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Вівторок 05 квітня 2022 16:11
Підрозділи ДПСУ вийшли на держкордон у Чернігівській області Держприкордонслужба вийшла на держкордон у Чернігівській області (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Тетяна Самарук

Підрозділи Держприкордонслужби вийшли на державний кордон України у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Повідомляється, що підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівській області.

Зокрема, наразі вони забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ та Неданчичі.

Підрозділи ДПСУ вийшли на держкордон у Чернігівській областіПідрозділи ДПСУ вийшли на держкордон у Чернігівській областіПідрозділи ДПСУ вийшли на держкордон у Чернігівській області

Держприкордонслужба вийшла на держкордон у Чернігівській області (facebook.com/kommander.nord)

Раніше ми повідомляли, що українська армія взяла під контроль кордон з Росією в Сумській області.

Також ми писали, що ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту "Адмірал Ессен".

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