Підрозділи ДПСУ вийшли на держкордон у Чернігівській області

Підрозділи Держприкордонслужби вийшли на державний кордон України у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Держприкордонслужба вийшла на держкордон у Чернігівській області (facebook.com/kommander.nord)

Зокрема, наразі вони забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ та Неданчичі.

Повідомляється, що підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівській області.

Раніше ми повідомляли, що українська армія взяла під контроль кордон з Росією в Сумській області.

Також ми писали, що ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту "Адмірал Ессен".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!