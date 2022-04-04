Украинская армия взяла под контроль границу с Россией в Сумской области, - нардеп

Вооруженные силы Украины вышли на границу с Российской Федерацией в Сумской области. И взяли ее под контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

"Государственная граница Украины в Сумской области под контролем ВСУ", - отметил нардеп.

Отметим, накануне украинские войска взяли под контроль Припять и вышли на границу с Беларусью в пределах Киевской области.

Напомним, по состоянию на вчера в Сумской области продолжалась зачистка населенных пунктов от российских оккупантов. А Вооруженные силы вернули контроль над Конотопским районом.

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