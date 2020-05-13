Подписание закона о банках разблокируют 19 мая, - источник

Верховная рада Украины может разблокировать подписание законопроекта №2571-п "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирование банковской деятельности" на следующей неделе. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разошлись пути: как Зеленский провел через Раду "антиколомойский" закон".

По словам источников РБК-Украина, парламент может отклонить постановление нардепа Антона Полякова об отмене результатов голосования в следующий вторник, 19 мая. Законопроект также должен пройти техническую экспертизу.

После отклонения постановления и прохождения технической экспертизы, документ будет подписан президентом Владимиром Зеленским и Международный валютный фонд сможет окончательно утвердить новую программу финпомощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада сегодня окончательно поддержала "антиколомойский" закон относительно усовершенствования механизма регулирования банковской деятельности. Законопроект поддержали 270 народных депутатов.

Также РБК-Украина писало, что народный депутат Антон Поляков сообщил о заблокировании подписания закона о банках. Нардеп заявил, что внес в парламент постановление об отмене результатов голосования за этот документ.