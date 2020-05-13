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Подписание закона о банках разблокируют 19 мая, - источник

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Президент подпишет документ после отклонения постановления

Верховная рада Украины может разблокировать подписание законопроекта №2571-п "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирование банковской деятельности" на следующей неделе. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разошлись пути: как Зеленский провел через Раду "антиколомойский" закон".

По словам источников РБК-Украина, парламент может отклонить постановление нардепа Антона Полякова об отмене результатов голосования в следующий вторник, 19 мая. Законопроект также должен пройти техническую экспертизу.

После отклонения постановления и прохождения технической экспертизы, документ будет подписан президентом Владимиром Зеленским и Международный валютный фонд сможет окончательно утвердить новую программу финпомощи.

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Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада сегодня окончательно поддержала "антиколомойский" закон относительно усовершенствования механизма регулирования банковской деятельности. Законопроект поддержали 270 народных депутатов.

Также РБК-Украина писало, что народный депутат Антон Поляков сообщил о заблокировании подписания закона о банках. Нардеп заявил, что внес в парламент постановление об отмене результатов голосования за этот документ.