Разошлись пути: как Зеленский провел через Раду "антиколомойский" закон

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Верховная рада сняла последнюю преграду на пути к сотрудничеству с МВФ, запретив возврат лопнувших банков их бывшим владельцам. Новый транш Украина может получить уже в конце мая.

"Ценой" стал публичный разрыв отношений президента Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Это может усугубить полураспад монобольшинства "Слуги народа" в Верховной раде. Тогда как судьбу ПриватБанка, возможно, придется решать Конституционному суду. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Пандемия COVID-19 подтолкнула украинскую экономику к глубокому кризису. Удержаться на плаву власти рассчитывают за счет внешних займов. А потому с началом карантина, когда стал понятен масштаб его последствий, правительство ускорило переговоры с Международным валютным фондом о новом кредите.

Меморандум с Фондом может быть подписан к концу мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания парламента 13 мая. После этого депутаты под присмотром президента выполнили последнее принципиальное условие, отделявшее страну от нового соглашения с МВФ – поддержали банковский или так называемый "антиколомойский" законопроект.

Законопроект о банках стал своеобразным тестом для Владимира Зеленского, которого еще до выборов связывали воедино с олигархом Игорем Коломойским. Опасения по этому поводу кулуарно озвучивали и западные партнеры, особенно на фоне побед юристов Коломойского в украинских судах, где олигарх пытается оспорить законность национализации ПриватБанка. Теперь поводов для разговоров о связях Зеленского с опальным бизнесменом стало меньше, равно как и шансов Коломойского вернуть себе банк.

Но выступление против бывшего бизнес-партнера ослабило позиции президента в своей же фракции. Причем эта "жертва" может себя не оправдать, ведь многие собеседники издания считают, что Конституционный суд в итоге может отменить принятый документ. С другой стороны, активно этот процесс начнется уже после того, как Украина получит новый транш от МВФ и обезопасит себя от еще большего кризиса.

Поставили на предохранитель

Принятый парламентом закон должен дополнительно защитить государство в судебных спорах вокруг ПриватБанка. Его бывший совладелец Игорь Коломойский не оставляет попыток вернуть финучреждение. В МВФ опасаются, что возврат крупнейшего банка в Украине олигарху может подорвать финансовую стабильность в стране. Западные партнеры настояли, чтобы власти предусмотрели дополнительный предохранитель от таких посягательств.

Теперь суд не может вернуть "лопнувший" банк бывшему владельцу, следует из принятого документа. Но экс-акционер может судиться, чтобы получить компенсацию. Если международный аудитор обнаружит, что в банке на момент выведения с рынка оставался капитал, владелец сможет деньгами получить возмещение ущерба. Также за экс-собственником остается право добиваться в суде компенсации упущенной выгоды и морального ущерба.

"Представьте, что у вас был некрашеный киоск. Затем вы его продали, а на его месте новый владелец построил торговый центр. А потом вы говорите, что вас обманули при продаже и требуете вернуть киоск. Но это невозможно. Там уже торговый центр, на строительство которого потратили немало денег. Поэтому закон предусматривает, что вам не вернут киоск, а будут возвращать компенсацию за него, если вы докажете, что вас обманули", – объяснили в Нацбанке.

Игорь Коломойский уже не сможет вернуть ПриватБанк (Фото: УНИАН)

Вокруг банковского закона в Раде не утихали страсти несколько месяцев. Противники документа, часть которых принято считать связанными с олигархом, внесли к его второму чтению свыше 16,5 тысяч поправок. Многие из них слово в слово дублируют друг друга, включая допущенные орфографические и прочие ошибки.

Чтобы разблокировать принятие законопроекта, Раде пришлось изменить регламент и прописать специальную сокращенную процедуру рассмотрения во втором чтении. Благодаря ей на прошлой неделе финансовый комитет парламента сумел урезать таблицу до 241 поправки.

Перед голосованием за "антиколомойский" законопроект во втором чтении в зале Рады появился Владимир Зеленский. Примечательно, что в этот раз он не собирал фракцию "Слуги народа" для отдельного разговора. Собеседник в руководстве СН отметил, что президент ясно очертил свою позицию еще перед первым голосованием за этот документ и с тех пор она не поменялась.

"В течение моей каденции и, самое важное, в течение вашей каденции будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять Украину, объединять все партии. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я хотел бы, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику. Как минимум защитить и помочь ей именно сейчас", – заявил глава государства, выступая перед парламентом.

Против банковского законопроекта снова активно выступила Юлия Тимошенко. По ее словам, "Батькивщина" внесла в парламент документ, которым предусмотрено, что ПриватБанк и любой другой банк нельзя вернуть экс-владельцам, если они не возместят государству, вкладчикам и Нацбанку все долги. Но якобы в Раде этот документ проигнорировали. А вместо этого принимают законопроект, который, по словам Тимошенко, "нарушает 11 статей Конституции Украины".

"Возможно, Международный валютный фонд и кукловоды из глобального пространства не знают, но после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, потому что он глубоко неконституционный... Страной управляют марионетки, которые не понимают, что они делают, и объявляют победами явные поражения Украины", – заявила лидер "Батькивщины".

Она добавила, что по этому закону на Национальный банк, "который и дальше будет в упор расстреливать национальные коммерческие банки, не будет управы, потому что для него решения суда теперь не будут законом". Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в ответ напомнил ей, что суд может пересматривать решения НБУ, но только в части компенсации, а не возврата банков.

"Есть такой принцип как равенство участников судебного процесса, а у нас появляется "суперответчик" – Национальный банк, получающий ряд прав, которые значительно больше чем все права всех истцов в этой стране. Потому что суды, согласно этому закону, обязаны руководствоваться выводам НБУ при рассмотрении дел. Это называется "суперответчик", это называется выведение Нацбанка из-под юрисдикции украинских судов", – заявил депутат "Батькивщины" Сергей Власенко.

В самом Нацбанке отметили, что принятый документ не предусматривает расширения его полномочий. Он вводит такое понятие как "профессиональное суждение" – то есть оценка НБУ происшествий, обстоятельств и лиц, которая базируется на его знаниях и опыте. Регулятор добавил, что такая функция есть у других европейских центробанков, она зафиксирована в Евродирективе CRD IV.

Год назад в одном из интервью Игорь Коломойский назвал Юлию Тимошенко своим "другом" и отметил, что будет помогать ей на парламентских выборах, сделав приемлемые цены на политическую рекламу на подконтрольном ему канале “1+1”. Кроме неплохих отношений с олигархом у лидера "Батькивщины" может быть и другой мотив активно бороться с банковским законопроектом.

Дело в том, что под его действие также подпадает банк "Велес", который с конца 2015 года находится в состоянии ликвидации. В НБУ тогда заявили, что это финучреждение пыталось вывести за рубеж 460 млн долларов по поддельным документам. Бывшие акционеры банка пытаются отменить его ликвидацию через суды.

На прошлой неделе Печерский районный суд решил взыскать с Нацбанка 105 млн гривен в их пользу. "Велес" находился под контролем нардепа от "Батькивщины" Константина Бондарева. Журналисты Bihus.info установили, что в 2017 году связанные с ним предприятия были главным официальным донором политсилы Юлии Тимошенко.

Планы на будущее

После недолгого обсуждения парламенту удалось принять "антиколомойский" закон 270 голосами "за". Еще неделю назад глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что монобольшинство может принять этот документ своими силами. Но во вторник СН дала за него только 200 голосов, ожидаемо помогли "Голос" и "Европейская солидарность", подстраховали депутатская группа "Довира" и внефракционные. Кнопку "за" нажали также трое депутатов из группы "За майбутнє", часть которой связывают с Коломойским.

"200 людей – примерно столько во фракции человек, кто готов поддерживать инициативы президента и на кого он сейчас может рассчитывать. Кого-то еще не было по каким-то важным причинам. Но остальные либо уже примкнули к каким-либо неформальным группам влияниям, либо не хотят голосовать за какие-либо резонансные законопроекты. Они говорят, что, мол, у них есть какие-то свои политические амбиции и они не хотят, чтобы потом кто-то мог их в чем-то упрекнуть", – пояснил собеседник РБК-Украина в монобольшинстве.

Другой источник в руководстве СН отметил, что исключать "бунтовщиков" из фракции никто не планирует. По его словам, самостоятельный выход группы мажоритарщиков, которые ориентируются на Коломойского, не развалит монобольшинство, но пока этот сценарий не рассматривается. Мол, "отношения напряженные, но до развода еще далеко".

"Нужно понимать, кто эти 40 людей, которые не проголосовали. Под закон о банках подтянули абсолютно всех: близких, типа Дубинского и днепропетровских мажоритарщиков, и "двоюродных", например, Богдана Яременко и Александра Ткаченко, которые голосуют и за землю и за все важные законы. Что они выйдут из фракции? Нет", – заверил собеседник.

ПриватБанк останется государственным даже, если суд признает незаконность его национализации (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В "Слуге народа" прогнозируют, что сторонники Коломойского и противники банковского документа не станут сидеть сложа руки и попробуют оспорить его в Конституционном суде. В интервью РБК-Украина спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что такие заявления уже звучат от других фракций и групп не монобольшинства.

"Они, вероятно, будут собирать подписи и обратятся в Конституционный суд. Вопрос в том, сколько времени на это уйдет. Видите, закон про люстрацию рассматривается шесть лет", – отметил изданию народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура.

Нардеп признает, что в банковском законопроекте есть дискуссионные нормы. Но большинство собеседников РБК-Украина в депутатском корпусе считают, что соответствие принятого документа Основному закону, если потребуется, должен определить Конституционный суд. Тогда как Рада была обязана "подставить плечо" президенту и премьеру в переговорах с МВФ.

Теперь банковский закон должен пройти техническую экспертизу, а Рада – отклонить постановления об отмене результатов голосования. Источники издания прогнозируют, что это произойдет уже в следующий вторник, 19 мая. Потом документ подпишет президент и МВФ сможет окончательно утвердить новую программу финпомощи.

В начале мая в Фонде предложили Украине финансовую помощь по краткосрочной 18-месячней программе кредитования Stand-by, хотя раньше речь шла о трехлетней программе EFF. Свою роль в этом могли сыграть задержки с принятием земельной реформы и "антиколомойского" закона на фоне турбулентности, в которую попала мировая экономика из-за пандемии коронавируса и глобального карантина. Кроме того, причиной могли стать попытки изменить законодательство, чтобы уволить директора НАБУ Артема Сытника.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новая программа позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов пойдут в госбюджет 2020 года. Перезагрузка работы с МВФ откроет путь к займам и от других кредиторов – Евросоюза и Всемирного банка. В Минфине ожидают, что первый транш от МВФ может поступить уже до конца мая. Его объем составит 1,75 миллиарда долларов, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Параллельно будут продолжаться попытки оспорить банковский закон в Конституционном суде. Но даже если это и случится, то уже после того, как страна получит необходимую финпомощь для стабилизации своей экономики во время кризиса.