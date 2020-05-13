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Підписання закону про банки розблокують 19 травня, - джерело

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Президент підпише документ після відхилення постанови

Верховна рада України може розблокувати підписання законопроекту №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" наступного тижня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розійшлися шляхи: як Зеленський провів через Раду "антиколомойський" закон".

За словами джерел РБК-Україна, парламент може відхилити постанову нардепа Антона Полякова про скасування результатів голосування у наступний вівторок, 19 травня. Законопроект також повинен пройти технічну експертизу.

Після відхилення постанови та проходження технічної експертизи, документ буде підписаний президентом Володимиром Зеленським і Міжнародний валютний фонд зможе остаточно затвердити нову програму фіндопомоги.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада сьогодні остаточно підтримала "антиколомойський" закон щодо удосконалення механізму регулювання банківської діяльності. Законопроект підтримали 270 народних депутатів.

Також РБК-Україна писало, що народний депутат Антон Поляков повідомив про заблокування підписання закону про банки. Нардеп заявив, що вніс до парламенту постанову про скасування результатів голосування за цей документ.