Подписал контракт на два года: Месси перешел в ПСЖ

Сейчас Месси ожидает самолет, который отправит его в Париж. После медицинского обследования, в конце рабочего дня футболист подпишет контракт с ПСЖ и станет игроком команды на следующие два года.

Пресконференция относительно перехода в новый клуб ожидается уже в эту среду.