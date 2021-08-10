Підписав контракт на два роки: Мессі перейшов до ПСЖ

Аргентинський футболіст, колишній гравець клубу "Барселона" Ліонель Мессі стане гравцем ПСЖ (Парі Сен-Жермен). Після медичного обстеження, плеймейкер підпише контракт з французькою командою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Lequipe.
Наразі Мессі очікує на літак, який відправить його до Парижу. Після медичного обстеження, в кінці робочого дня футболіст підпише контракт з ПСЖ й стане гравцем команди на наступні два роки.
Пресконференція відносно переходу до нового клубу очікується вже цієї середи.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі прийняв рішення покинути клуб "Барселона".
Також РБК-Україна повідомляло про те, що директор клубу "Барселона" зробив останню пропозицію футболісту, аби переконати його залишитись у команді