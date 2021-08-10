Підписав контракт на два роки: Мессі перейшов до ПСЖ

Наразі Мессі очікує на літак, який відправить його до Парижу. Після медичного обстеження, в кінці робочого дня футболіст підпише контракт з ПСЖ й стане гравцем команди на наступні два роки.

Пресконференція відносно переходу до нового клубу очікується вже цієї середи.