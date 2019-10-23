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На підпис Зеленському передали закон про верифікацію пенсій та субсидій

Новини » Політика    23.10.2019 - 17:29
На підпис Зеленському передали закон про верифікацію пенсій та субсидій
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також передбачається верифікація пільг і соцстипендій

На підпис президентові України Володимиру Зеленському передали законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону в середу, 23 жовтня, підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

Законопроектом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

Верифікація таких виплат буде здійснюватися в інформаційно-аналітичній платформі.

Нагадаємо, 17 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат, за нього проголосували 249 депутатів ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект №1231.

Так, 20 вересня народні депутати підтримали за основу в першому читанні законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат, за проект проголосували 254 парламентарія.

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