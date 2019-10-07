На подпись Зеленскому передали закон об увольнении членов Нацрады

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Закон ранее одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Актом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования ведомства: члену Нацрады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

При этом ранее порядок предусматривал двухмесячное отсутствие членов Нацрады.

Напомним, 2 октября парламент принял данный законопроект во втором чтении. Так, комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР одобрить законопроект №2036.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября парламент принял данный проект за основу в первом чтении.