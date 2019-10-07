На підпис Зеленському передали закон про звільнення членів Нацради

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №2036 про зміни до закону про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Закон раніше схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Актом передбачається забезпечити безперервність функціонування відомства: члену Нацради надається право виконувати обов'язки до призначення нового члена. Також закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади.

При цьому раніше порядок передбачав двомісячну відсутність членів Нацради.

Нагадаємо, 2 жовтня парламент прийняв цей законопроект у другому читанні. Так, комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР схвалити законопроект №2036.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 вересня парламент прийняв цей проект за основу в першому читанні.