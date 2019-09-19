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Парламент одобрил закон об увольнении членов Нацрады за основу

Новости » Политика    19.09.2019 - 10:51
Парламент одобрил закон об увольнении членов Нацрады за основу
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования нацрегулятора

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект поддержали 292 нардепа. Также Рада проголосовала за его подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Проектом закона предусматривается обеспечить непрерывность функционирования ведомства путем предоставления члену Нацрады права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

При этом нынешний порядок предусматривает двухмесячное отсутствие членов ведомства, а это может привести к остановке работы Национальной рады как постоянно действующего коллегиального органа.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал Раде принять законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады.

Напомним, профильный комитет предлагал нардепам в среду принять законопроект о процедуре увольнения и назначения членов Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.

Добавим также, ранее комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал Верховной раде 8 созыва усовершенствовать процедуру отбора кандидатур на должности членов Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания.

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