ВР рекомендуют принять закон об увольнении членов Нацрады

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент ранее одобрил закон об увольнении членов Нацрады за основу

Комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует ВР одобрить законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады во втором чтении. Об этом сообщила замглавы комитета Евгения Кравчук в своем Facebook.

По ее словам, документ могут вынести на рассмотрение ВР в эту среду.

"Есть хорошие новости о кино и информационной безопасности. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом три законопроекта, которые касаются этих сфер… №2036, который касается Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Он может быть внесен в повестку дня среды", - написала парламентарий.

Проектом закона предусматривается обеспечить непрерывность функционирования ведомства путем предоставления члену Нацрады права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов ведомства на все вакантные должности.

Напомним, парламент принял данный проект закона за основу 19 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики ранее рекомендовал ВР принять законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады.

Добавим также, профильный комитет предлагал нардепам 18 сентября принять законопроект о процедуре увольнения и назначения членов Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.