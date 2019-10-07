ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На подпись Зеленскому передали закон об увольнении членов Нацрады

Новости » Политика    07.10.2019 - 18:05
На подпись Зеленскому передали закон об увольнении членов Нацрады
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования Нацрады

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Закон ранее одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали закон об увольнении членов Нацрады

Актом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования ведомства: члену Нацрады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

При этом ранее порядок предусматривал двухмесячное отсутствие членов Нацрады.

Напомним, 2 октября парламент принял данный законопроект во втором чтении. Так, комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР одобрить законопроект №2036.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября парламент принял данный проект за основу в первом чтении.

Закон о прозрачности собственности провайдеров передали на подпись Зеленскому На подпись президенту передали закон о защите потребителей финуслуг
Новости Украины Владимир ЗеленскийНацрада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь