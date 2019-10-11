На подпись Зеленскому передали закон о приватизации государственных киностудий

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №0896 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которым предусматривается создание кинокомиссий. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ ранее подписал спикер Верховой рады Дмитрий Разумков.

Согласно закону, кинокомиссии могут образовываться в установленном законом порядке с целью оказания консультационной, организационной и иной не запрещенной законом помощи украинским и/или иностранным субъектам кинематографии, популяризации Украины и ее регионов как привлекательных локаций для киносъемок, привлечения украинских и иностранных инвесторов для финансирования производства, проката и показа фильмов и эффективного использования потенциала украинской сервисной индустрии в области кинематографии.

Также в законе дается определение государственным киностудиям и определяются обязательные условия приватизации государственной киностудии.

Предусматривается, что государственная киностудия не может изменить статус субъекта кинематографии в результате приватизации.

Напомним, Рада 3 октября приняла во втором чтении законопроект №0896 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которым предусматривается создание кинокомиссий. За документ проголосовали 253 нардепа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде принять законопроект №0896 о государственной поддержке кинематографии.

Кроме того, на подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1058 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине".