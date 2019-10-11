На підпис Зеленському передали закон про приватизацію державних кіностудій

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №0896 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набуттям чинності законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", яким передбачається створення кінокомісій. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше підписав спікер Верхової ради Дмитро Разумков.

Відповідно до закону, кінокомісії можуть утворюватися в установленому законом порядку з метою надання консультаційної, організаційної та іншої не забороненої законом допомоги українським та/або іноземним суб'єктам кінематографії, популяризації України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів і ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в області кінематографії.

Також у законі дається визначення державним кіностудіям і визначаються обов'язкові умови приватизації державної кіностудії.

Передбачається, що державна кіностудія не може змінити статус суб'єкта кінематографії у результаті приватизації.

Нагадаємо, Рада 3 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №0896 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набуттям чинності закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні", яким передбачається створення кінокомісії. За документ проголосували 253 нардепа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді прийняти законопроект №0896 про державну підтримку кінематографії.

Крім того, на підпис президенту Володимиру Зеленському передали законопроект №1058 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про державну субсидію для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні".