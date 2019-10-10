На подпись Зеленскому передали закон об отмене "правок Лозового"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал глава парламента

На подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №1009 его авторства об отмене "правок Лозового", которым в первом чтении предлагалось разрешить прослушку народных депутатов. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона ранее одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Согласно закону, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.

Кроме того, документом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении.

Напомним, парламент 4 октября в повторном втором чтении принял законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского. Отметим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять проект закона о прослушке народных депутатов во втором чтении, но не поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесения изменений в закон Украины о статусе народного депутата.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов. Проект закона тогда поддержали 196 депутатов при 226 минимально необходимых. При этом 10 сентября ВР приняла за основу законопроект №1009. За документ проголосовали 297 нардепов.

Добавим также, этот проект закона глава государства внес в Раду 29 августа.