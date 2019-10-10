На підпис Зеленському передали закон про скасування "правок Лозового"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав глава парламенту

На підпис президентові України Володимиру Зеленському передали законопроект №1009 його авторства про скасування "правок Лозового", яким у першому читанні пропонувалося дозволити прослушку народних депутатів. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону раніше схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

З КПК вилучаються так звані "правки Лозового", які були прийняті в 2017 році, про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення та проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Відповідно до закону, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи не тільки Нацполіції, але й НАБУ і ДБР. При цьому НАБУ дозволили наймати не тільки гласних, а й негласних співробітників.

Крім того, документом зберігається право оскарження повідомлення про підозру.

Нагадаємо, парламент 4 жовтня у повторному другому читанні прийняв законопроект №1009 авторства президента Володимира Зеленського. Відзначимо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти проект закону про прослуховування народних депутатів у другому читанні, але не піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 вересня Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів. Проект закону тоді підтримали 196 депутатів при 226 мінімально необхідних. При цьому 10 вересня ВР прийняла за основу законопроект №1009. За документ проголосували 297 нардепів.

Додамо також, цей проект закону глава держави вніс до Ради 29 серпня.