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На підпис Зеленському передали закон про ліцензії у сфері космічної діяльності

Новини » Політика    11.10.2019 - 14:51
На підпис Зеленському передали закон про ліцензії у сфері космічної діяльності
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону вже підписав глава парламенту Разумков

Главі держави Володимиру Зеленському на підпис передали законопроект №1071 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону раніше підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали закон про ліцензії у сфері космічної діяльності

Так, документом визначається, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності та організаційно-правової форми. Передбачається виключити положення із закону "Про космічну діяльність" щодо здійснення ліцензування космічної діяльності (на сьогоднішній день положеннями закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" не передбачене ліцензування такого виду).

Як писало РБК-Україна, цей проект закону ВР прийняла в другому читанні 2 жовтня. За нього проголосували 308 нардепів.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1071. Законопроект підтримали 283 народних депутата.

Крім того, в травні Верховна рада 8 скликання провалила законопроект №9219 "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій у космічну галузь України".

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