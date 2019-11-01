На підпис Зеленському передали його судову реформу

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/ РБК-Україна)

Законопроект раніше підписав спікер парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект його авторства №1008 - про судову реформу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 31 жовтня розблокувала підписання законопроекту №1008 - судової реформи авторства президента Володимира Зеленського.

Так, 16 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні судову реформу президента Володимира Зеленського. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".

Підкреслимо, в Раду внесли проекти постанов, якими пропонувалося скасувати прийняття судової реформи глави держави.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом в першому читанні судової реформи Зеленського. Варто відзначити, що Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Додамо, 12 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1008, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 238 народних депутатів.