На подпись Зеленскому передали ратификацию налогового соглашения с Кипром

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже одобрил глава парламента

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №0003 "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ во вторник, 5 ноября, одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

В частности, необходимость заключения этого протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с кипрской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию с правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Напомним, 30 октября ВР поддержала за основу и в целом законопроект №0003 "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы", за него проголосували 316 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2015 году Кабинет министров Украины одобрил проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром.