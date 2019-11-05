На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Кіпром

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже схвалив глава парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №0003 "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ у вівторок, 5 листопада, схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Зокрема, необхідність укладення цього протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із кіпрською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести в Конвенцію з урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Нагадаємо, 30 жовтня ВР підтримала за основу та в цілому законопроект №0003 "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи", за нього проголосувало 316 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2015 році Кабінет міністрів України схвалив проект протоколу про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром.