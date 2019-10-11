На підпис президенту передали закон про зміни регламенту Ради

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав спікер ВР

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1039-2 "Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної ради України про вимоги до пропозицій та поправок до законопроекту, який готується до другого читання". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект уже схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, відповідно до закону, пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий ВР за основу.

Нагадаємо, даний проект закону в другому читанні Рада прийняла 3 жовтня. За нього проголосували 229 нардепів.

При цьому 12 вересня парламентарії підтримали за основу в першому читанні законопроект №1039-2. Тоді за документ проголосували 240 народних депутатів.

Додамо також, парламент прийняв у другому читанні законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту ВР України про планування і системності у законотворчій діяльності Верховної ради", за нього проголосували 244 парламентарія.