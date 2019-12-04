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Подозреваемых в убийстве бизнесмена в Киевской области арестовали

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 08:29
Подозреваемых в убийстве бизнесмена в Киевской области арестовали
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Подозрение объявили двум лицам

Подозреваемых в убийстве бизнесмена в Киевской области взяли под стражу на два месяца без права на залог. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры области.

Сообщается, что вечером 26 ноября потерпевший (гражданин Грузии, который незадолго до этого прибыл в Киев в бизнес делах) сел в автомобиль в центре столицы, уехал в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Впоследствии тело пропавшего иностранца с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области.

"По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Киевской области, которые совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств. Их действия квалифицированы как пособничество в умышленном убийстве", - говорится в сообщении.

Напомним, задержанным за убийство сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева объявлено о подозрении. Их действия квалифицировали, как умышленное убийство малолетнего ребенка. Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что дело об убийстве сына депутата могут переквалифицировать.

РБК-Украина писало, что 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате стрельбы погиб сын депутата.

Задержанным за убийство сына Соболева объявили подозрения
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