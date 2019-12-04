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Підозрюваних у вбивстві бізнесмена у Київській області арештували

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 08:29
Підозрюваних у вбивстві бізнесмена у Київській області арештували
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

Підозру оголосили двом особам

Підозрюваних у вбивстві бізнесмена у Київській області взяли під варту на два місяці без права на заставу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури області.

Повідомляється, що ввечері 26 листопада потерпілий (громадянин Грузії, який незадовго до цього прибув до Києва у бізнес справах) сів у автомобіль в центрі столиці, поїхав у невідомому напрямку та перестав виходити на зв’язок. Згодом тіло зниклого іноземця з вогнепальними пораненнями виявили у закинутій криниці на території Київської області.

"За результатами проведених оперативно-розшукових заходів затримано двох мешканців Київської області, які вчиняли дії, спрямовані на приховання тіла та знищення речових доказів. Їх дії кваліфіковано як пособництво в умисному вбивстві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, затриманим за вбивство сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва оголошено про підозру. Їх дії кваліфікували, як умисне вбивство малолітньої дитини. Начальник головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив, що справу про вбивство сина депутата можуть перекваліфікувати.

РБК-Україна писало, що 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті стрілянини загинув син депутата.

Затриманим за вбивство сина Соболєва оголосили підозри
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