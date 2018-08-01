Виконавцями вбивства в Бердянську могли бути учасники АТО

У поліції поки не називають ім'я замовника вбивства

Виконавці вбивства 43-річного бійця антитерористичної операції (АТО) Віталія Олешко можуть бути колишніми учасниками АТО. Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Сергій Комісаров, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я провів у Луганській області 4 роки і бачив багато. Тому думаю, що це накладає відбиток на те, що і це АТОвець і скоївший злочин - теж АТОвець. Люди, які хоч раз натиснули на курок і бачили перед собою людину, вони перейшли якийсь психологічний рубіж. Ми повинні розуміти, що всі, хто брав участь у важких боях, вони психологічно травмовані. Тому я думаю, що це наклало свій відбиток", - повідомив Комісаров.

Відповідаючи на питання, чи є затримані колишніми військовослужбовцями, Комісаров заявив, що поліція поки не підтверджує цю інформацію.

"Вони від 30 до 40. Без коментарів. Є інформація, я її не підтверджую і не коментую. В інтересах слідства, я не буду надавати коментарі, тому що йде робота", - додав він.

Комісаров додав, що у поліції поки не можуть назвати ім'я замовника вбивства.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, близько 12:30, по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрілив у Олешко, після чого втік з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного бійця антитерористичної операції (АТО) Віталія Олешко.