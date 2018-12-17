Поліція затримала одного з замовників вбивства "Сармата"

Фото: Віталій Олешко (brd24.com)

Зловмисника затримали в міжнародному аеропорту "Харків"

Поліція вчора, 16 грудня 2018 року, затримала одного з замовників вбивства "Сармата" (учасника АТО Віталія Олешка). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна у Facebook.

За інформацією Аброськіна, зловмисника затримали в міжнародному аеропорту "Харків".

"Вчора при спробі перетнути кордон в міжнародному аеропорту "Харків" працівниками кримінальної поліції був затриманий мешканець Дніпра, який обґрунтовано підозрюється та є одним із замовників вбивства громадського діяча, учасника АТО Віталія Олешка, котрий був вбитий 31.07.2018 року у Бердянську", - написав Аброськін.

Нагадаємо, у вересні поточного року суд Запоріжжя заарештував одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата". 38-річний заарештований є уродженцем Донецької області.

Крім того, в серпні суд Бердянська заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

Як писало РБК-Україна, 31 липня, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив в Олешка на вулиці, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.