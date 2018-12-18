Підозрюваного в убивстві Олешка заарештували на два місяці

Фото: Віталій Олешко (brd24.com)

Адвокати після засідання сказали, що оскаржуватимуть це рішення суду

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство учасника АТО Віталія Олешка ("Сармата") Євгену Бродському у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

"Суд ухвалив клопотання задовольнити. Застосувати до Бродського (запобіжний захід - ред.) у вигляді тримання під вартою", - зачитав суддя Віталій Писанець.

Адвокати після засідання сказали, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Нагадаємо, у вересні поточного року суд Запоріжжя заарештував одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата". 38-річний заарештований є уродженцем Донецької області.

Крім того, в серпні суд Бердянська заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

Як писало РБК-Україна, 31 липня, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив в Олешка на вулиці, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.