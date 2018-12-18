ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Підозрюваного в убивстві Олешка заарештували на два місяці

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 19:01
Підозрюваного в убивстві Олешка заарештували на два місяці
Фото: Віталій Олешко (brd24.com)

Адвокати після засідання сказали, що оскаржуватимуть це рішення суду

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство учасника АТО Віталія Олешка ("Сармата") Євгену Бродському у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

"Суд ухвалив клопотання задовольнити. Застосувати до Бродського (запобіжний захід - ред.) у вигляді тримання під вартою", - зачитав суддя Віталій Писанець.

Адвокати після засідання сказали, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Нагадаємо, у вересні поточного року суд Запоріжжя заарештував одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата". 38-річний заарештований є уродженцем Донецької області.

Крім того, в серпні суд Бердянська заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

Як писало РБК-Україна, 31 липня, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив в Олешка на вулиці, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.

Поліція розслідує вбиство підлітка у Київській області Бекіров може померти в СІЗО в окупованому Криму, - адвокат
Новини України активистыВбивствоподозреваемые
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся