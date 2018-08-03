Суд заарештував усіх підозрюваних у вбивстві Олешка

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заарештував всіх чотирьох підозрюваних

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у п'ятницю, 3 серпня, заарештував всіх чотирьох підозрюваних у вбивстві бійця Антитерористичної операції (АТО), активіста Віталія Олешко. Про це повідомляє місцеве видання "Рго.berdyansk".

Таким чином, суд заарештував підозрюваних Олександра Обухова та Максима Владимиренкова на 60 днів без права внесення застави.

Повідомляється, що Владимиренков знаходився в автомобілі Mazda-6 разом з Обуховим.

"На даний момент встановлено та підтверджено камерами відеоспостереження, що підозрювані прибули в місто для здійснення умисного вбивства Олешка. Владимиренков знаходився в автомобілі з Обуховим, в який пересіли інші після вбивства. Зібрані докази свідчать про те, що Владимиренков брав участь у скоєнні злочину", - щаявил слідчий Олексій Мартем'янов.

Нагадаємо, сьогодні суд також заарештував на два місяці Артема Матюшина і Миколи Ломаку.

В рамках розслідування вбивства в Бердянську бійця антитерористичної операції прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим. Підозру чотирьом затриманим повідомлено за фактом вбивства за попередньою змовою групою осіб (п. 12 год. 2 ст. 115 КК України). У даному кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Відомо, що в даний час поліція відпрацьовує кілька версій вбивства Віталія Олешка. Зокрема, Олешка могли вбити через його підприємницької та політичної діяльності.