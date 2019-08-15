Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина задержали за рубежом и отпустили

Фото: Катерина Гандзюк (Виталий Носач/РБК-Украина)

СБУ отказалась подавать документы на экстрадицию Левина

Адвокат Андрей Мурашкин заявил, что подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина задержали за рубежом и отпустили. Об этом адвокат написал в своем Facebook.

По его словам, полиция задержала Левина еще на прошлой неделе. Он был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора о предоставлении правовой помощи по Украине.

"Сразу же после задержания Левина генеральный прокурор Луценко заявил о том, что до конца недели Мангеру будет предъявлено обвинение и дело будет передано в суд. В свою очередь, Алексей Левин после задержания, заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца. Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа... полиграф подтвердил, что все сказанное Левиным является чистой правдой, никакого отношения к нападению на Екатерину он не имеет", - написал Мурашкин.

Фото: прошение Левина

Адвокат подчеркнул, что после этого европейские правоохранители разрешили украинским коллегам провести беседу с Левиным и предложили подать запрос на его экстрадицию.

"Однако, побеседовав с Левиным, украинская СБУ сообщила, что не будет подавать документы на его экстрадицию - без объяснения причин. В результате, задержавшая сторона была вынуждена отпустить Алексея на свободу", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее ГПУ объяснила остановку расследования против подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и подозреваемого в организации убийства активистки Левина. В прокуратуре отметили, что остановили расследование из-за розыска Левина.

Как писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины подозревает, что ближайшие родственники Мангера финансируют Алексея Левина, пока тот скрывается за границей.