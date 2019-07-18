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Семья Мангера может финансировать подозреваемого в убийстве Гандзюк, - СБУ

Новости » Общество    18.07.2019 - 18:48
Семья Мангера может финансировать подозреваемого в убийстве Гандзюк, - СБУ
Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач, РБК-Украина)

СБУ ведет расследования против главы Херсонского облсовета и помощника депутата облсовета Алексея Левина

Служба безопасности Укарины (СБУ) подозревает, что ближайшие родственники Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, финансируют Алексея Левина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается в материалах дела суда, СБУ ведет расследования против главы Херсонского областного совета и помощника депутата облсовета Левина в подозрении в организации нападения на Гандзюк. 

"Вместе с тем, получена информация о том, что для дальнейшего сокрытия Личность_2 (Левин - ред.) за рубежом последнему на соответствующие банковские счета осуществляются перечисления денежных средств. [...] Скрываясь от правоохранительных органов за пределами Украины в течение длительного времени, не имея стабильных источников дохода, Личность_2 (Левин - ред.) получает финансовую поддержку от его близких родственников, родственников жены, а также его сообщников совершенного нападения", - отмечается в материалах дела.

Отметим, Алексей Левин, более известен в криминальном мире по прозвищу "Москаль-младший", считается одним из ключевых организаторов убийства советницы мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк. Левин покинул Украину 19 августа прошлого года и до сих пор скрывается от следствия, в связи с чем он объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что председательствующая судья Шевченковского районного суда Киева Татьяна Притула принял решение о смягчении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Так, Мангеру позволили передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Кроме того, в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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