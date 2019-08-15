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Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна затримали за кордоном і відпустили

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 13:54
Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна затримали за кордоном і відпустили
Фото: Катерина Гандзюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

СБУ відмовилася подавати документи на екстрадицію Левіна

Адвокат Андрій Мурашкін заявив, що підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна затримали за кордоном і відпустили. Про це адвокат написав у своєму Facebook.

За його словами, поліція затримала Левіна ще минулого тижня. Він був затриманий поліцією однієї з країн ЄС у рамках договору про надання правової допомоги з Україною.

Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна затримали за кордоном і відпустили

"Відразу ж після затримання Левіна генеральний прокурор Луценко заявив про те, що до кінця тижня Мангеру буде пред'явлено звинувачення і справа буде передана до суду. У свою чергу, Олексій Левін після затримання, заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця. Левін був допитаний і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, невідкладно направлений для проходження поліграфа… Поліграф підтвердив, що все сказане Левіним є чистою правдою, ніякого відношення до нападу на Катерину він не має", - написав Мурашкін.

Фото: клопотання Левіна

Адвокат підкреслив, що після цього європейські правоохоронці дозволили українським колегам провести бесіду з Левіним і запропонували подати запит на його екстрадицію.

"Однак, поговоривши з Левіним, українська СБУ повідомила, що не подаватиме документи на його екстрадицію - без пояснення причин. У результаті, сторона, що затримала, була змушена відпустити Олексія на свободу", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ГПУ пояснила зупинку розслідування проти підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера і підозрюваного в організації вбивства активістки Левіна. У прокуратурі зазначили, що зупинили розслідування через розшук Левіна.

Як писало РБК-Україна, Служба безпеки України підозрює, що найближчі родичі Мангера фінансують Олексія Левіна, поки той ховається за кордоном.

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