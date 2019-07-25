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ГПУ объяснила остановку расследования по Мангеру и Левину

Новости » Общество    25.07.2019 - 16:02
ГПУ объяснила остановку расследования по Мангеру и Левину
Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ГПУ остановили расследование из-за розыска Левина

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объяснила остановку расследование против подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и подозреваемого в организации убийства общественной активистки Алексея Левина. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В прокуратуре отметили, что остановили расследование из-за розыска Левина и по поводу направления запросов о международно-правовой помощи для международного сотрудничества. В ГПУ говорят, что уголовное производство в отношении Мангера и Левина выделено в отдельное и остановлено.

"В связи с розыском гражданина Л., котором объявлено о подозрении в организации причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, и по поводу направления в компетентные органы иностранных государств запросов о международно-правовой помощи для выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества, которые еще и непосредственное касаются и другого подозреваемого гражданина М. уголовное производство в отношении них выделено в отдельное и приостановлено на основании п.п.2,3 ч.1 ст.280 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, в отношении других соучастников преступления расследование продолжается. Выполняются следственные (розыскные) действия, направленные на доказывание вины лиц, совершивших преступления.

Напомним, вчера журналисты программы "Следствие.Инфо" установили, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина. Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение. В то время как сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда избежать ответственности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины подозревает, что ближайшие родственники Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, финансируют Алексея Левина, пока тот скрывается за границей.

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Новости Украины ГПУЕкатерина Гандзюк
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